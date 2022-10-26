Полеты в 11 аэропортов юга России ограничены до 3 ноября

26 окт. 9:21

Росавиация продлила до 3 ноября действующий режим временного ограничения полетов в ряд российских аэропортов.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 3 ноября 2022 года 3:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Перевозку пассажиров рекомендуется организовать через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.