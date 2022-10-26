СМИ: белорусский премьер совершит рабочие визиты в Россию и Казахстан

26 окт. 9:18

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня прибудет с рабочим визитом в Астраханскую область, а затем посетит Казахстан, - пишет белорусское госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

"Сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию и Республику Казахстан", - говорится в сообщении и отмечается, что в программе первого дня визита запланирована встреча с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, на которой стороны обсудят аспекты взаимодействия Беларуси с этим регионом России, передает РИА Новости.

Завтра, 27 октября, белорусский премьер ознакомится с возможностями грузовой компании "Армада", а также посетит презентацию мощностей Астраханского морского порта. Также в этот же день Головченко примет участие в открытии торгово-сервисного центра ООО "ТД МТЗ-Ставрополь" по продаже тракторов и запасных частей производства Минского тракторного завода.

"В третий день рабочего визита преду­смотрена насыщенная повестка в столице Казахстана – Астане, где премьер-министр Беларуси примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком и расширенном составах, перед началом которого его участники встретятся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, глава правительства Беларуси проведет двустороннюю встречу со своим коллегой Алиханом Смаиловым", - говорится в публикации.