Климатолог: зимой можно ожидать рекордных холодов

26 окт. 9:12

Погоду грядущей зимой будут определять два противоположных климатических тренда, сообщил в интервью радио Sputnik климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.

Существует тренд на глобальное потепление, которому Москва обязана бесснежным, слякотным Новым годом, как случалось не раз за последние годы.

Другой климатический тренд "связан с тем, что ослабевает сложная система течений в Северной Атлантике, как океанических, так и воздушных, частью которой является Гольфстрим", он может вызывать холодные аномалии, пояснил климатолог.

"Эти климатические тенденции пересекаются и дополняют друг друга. Одна половина зимы может быть очень теплой, а потом могут наступить ужасные холода, такое уже бывало. Или может случиться, что тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой, и мы можем получить рекордные холода, несмотря на глобальное потепление", - рассказал Карнаухов.