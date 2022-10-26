Иностранные авиакомпании в 2022 году удвоили пассажирские перевозки в России

26 окт. 8:49

С начала года рейсами иностранных авиакомпаний в России и из нее воспользовались 8,7 млн человек - это более чем в два раза больше данных за аналогичный период 2021 года, тогда было перевезено 4 млн пассажиров, пишет газета "Известия", со ссылкой на ежемесячный доклад Росавиации Минтрансу.

В документе отмечается, что международные пассажироперевозки российских авиакомпаний за январь - сентябрь 2022 года сократились почти на 16% - до 13 млн человек.

Всего пассажиропоток на международных рейсах составил в годовом выражении 21,7 млн человек, это на 11% больше, чем в прошлом году. Основная часть пассажиров - 61%, 13,3 млн человек - воспользовалась аэропортами московского авиаузла.