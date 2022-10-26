Подмосковный завод Mercedes-Benz будет куплен дилером "Автодом"

26 окт. 8:20

Производитель Mercedes-Benz продает свой завод в Московской области дилеру "Автодом", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, "Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус" продаст завод по производству легковых автомобилей Mercedes в Подмосковье дилерскому холдингу "Автодом", сделка будет анонсирована 26 октября.

Договор о продаже автомобильного завода был подписан на прошлой неделе.

О том, что компания ведет переговоры по продаже завода "Ведомости" писали еще в конце августа.

Завод Mercedes начал работать в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе Подмосковья в апреле 2019 года. Производство было остановлено в конце февраля 2022 года. Предприятие может ежегодно выпускать 25-30 тыс премиальных легковых автомобилей.