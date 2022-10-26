В Узбекистане построят самую высокую канатную дорогу в СНГ

26 окт. 8:09

В Узбекистане в рамках развития туризма создадут уникальный горный парк с рекордной канатной дорогой.

Первый в Центральной Азии всесезонный горный парк для семейного туризма появится в районе Чимгана, он расположится на территории в 500 га.

"К разработке мастер-плана для этой зоны привлекали консорциум компаний из Франции. Предполагается, что здесь появятся комплексы, которые предложат такие виды развлечений, как верховая езда, езда на квадроциклах, горных велосипедах и досках, большой спуск по канату (зиплайн), скалолазание и многие другие", – сообщил замначальника управления инвестиций и развития туристической инфраструктуры Министерства туризма и культурного наследия Аброрхужа Миноваров.

В парке планируется построить самую высокую на пространстве СНГ канатную дорогу, ее высота превысит 3300 метров. На вершине канатки оборудуют смотровые площадки, чтобы туристы могли насладиться открывающимися сверху природными видами.