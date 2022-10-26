Турция хочет организовать встречу глав Минэнерго России и Германии

26 окт. 7:54

Турецкие власти планируют организовать встречу министров энергетики России Николая Шульгинова и Германии Роберта Хабека в декабре, об этом рассказал председатель Исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллах Дегер, пишет газета Aydınlık.

"Мы можем объединить страны и организации, находящиеся в состоянии конфликта. На самом деле, мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России. Это будет большим успехом для Турции и Стамбульского экономического саммита", - сообщил он.

По словам Дегера, пока министры не дали согласия. "Я даже предложил это сторонам. Они сказали, что это нереально, но, вдруг все может быть реализовано в течение 24 часов", - добавил председатель.

Стамбульский экономический саммит состоится 8-9 декабря во дворце Чираган.