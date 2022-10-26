Россию ждет всплеск дачных краж

26 окт. 7:41

В конце осени в России традиционно начинает сезон краж на дачах, в этом году экономический кризис может привести к росту числа преступников, считают страховщики и представители охранных агентств, пишет РИА Недвижимость.

"В период массового отсутствия жильцов, который начинается поздней осенью, в дачных поселках число краж возрастает - преступникам проще орудовать в это время", - объяснил управляющий директор департамента массовых видов страхования компании "Ренессанс страхование" Артем Искра.

Большинство дач в холодное время года пустуют, что подстегивает интерес преступников, а сложная экономическая ситуация в стране может привести к увеличению числа маргиналов, добавил гендиректор Единого технического центра вневедомственной охраны Максим Калинин.

Чаще всего с дач воруют бытовую технику и аппаратуру, инженерное оборудование типа насосов и обогревателе, садовые инструменты (пилы, топоры, лопаты).

В этом году спрос на установку охранных сигнализаций с подключением на пульт централизованного наблюдения вырос вдвое по сравнению с прошлым годом, отметил Калинин.