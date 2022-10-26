С Байконура запустили грузовой "Прогресс" к МКС

26 окт. 7:23

С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21", он отправится к Международной космической станции (МКС) и доставит космонавтам все необходимое, сообщает РИА Новости.

Ракета вывела грузовой корабль на околоземную орбиту, "Прогресс" сделает 34 витка вокруг Земли и пристыкуется к МКС в 5.50 мск 28 октября. В космосе корабль пробудет порядка восьми месяцев.

"Прогресс" несет на МКС более 2,5 т груза, это, в том числе, топливо для станции, азот для поддержания атмосферы, ресурсная аппаратура для систем российского сегмента, расходный материал для 3D-принтера, свежие продукты и питьевую воду, одежду, а также средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения.

Также корабль доставит на МКС оборудование для проведения экспериментов по исследованию иммунитета, пищеварения и костной ткани человека в космосе, по исследованию загрязнений от двигателей станции и оборудование, предназначенное для изучения слоистых облаков в атмосфере.