Грузию и Туркменистан впервые свяжут прямые рейсы

26 окт. 7:12

Парламент Грузии ратифицировал соглашение от 20 июля 2022 года между правительствами Грузии и Туркменистана "О воздушном сообщении", оно позволит запустить прямые рейсы между странами.

Ратифицированное соглашение вступило в силу. Согласно документу, Грузия и Туркменистан получили право на осуществление перелетов через воздушные пространства друг друга, а также осуществлять посадки и брать на борт и выгружать как пассажиров, так и грузы на территории страны соглашения.

Авиакомпании двух стран получают право открывать в стране соглашения свои офисы и продавать билеты. Чтобы получить разрешение на полеты по новому направлению перевозчики должны представить частоту полетов, тип борта и срок действия расписания.