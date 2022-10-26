Воздух в Москве в среду прогреется до 7 градусов

26 окт. 6:52

В Москве в среду ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, воздух прогреется до 7 градусов тепла, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов тепла, по области - от 3 до 8 градусов", - сообщают специалисты.

Ветер в столичном регионе юго-восточный, 5-10 м/c, атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что на этой неделе москвичей ждет потепление, в воскресенье воздух в столице может прогреться до 13 градусов.