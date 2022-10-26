Сунак и Байден проведут личную встречу в рамках саммита G20

26 окт. 6:36

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора договорились о встрече в Индонезии на саммите G20.

"Лидеры обсудили масштабы сотрудничества Великобритании и США как на двусторонней основе, так и в таких регионах, как Индо-Тихоокеанский, где пакт AUKUS помогает укреплению стабильности и противодействию пагубному влиянию Китая", - сообщили в канцелярии главы британского правительства.

Также обсуждалась ведущая роль США и Великобритании "в поддержке народа Украины".

"Лидеры с нетерпением ожидают личной встречи на предстоящем саммите G20 в Индонезии", - отметили в канцелярии.

Напомним, саммит G20 состоится в Индонезии в середине ноября.