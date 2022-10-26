Сухогрузы с продовольствием отправились из украинских портов в Европу и Китай

26 окт. 6:28

Во вторник из украинских портов вышли по разрешению от совместного координационного центра (СКЦ) семь сухогрузов с продовольствием, они доставят грузы в Испанию, Румынию, Нидерланды, Грецию и Китай.

"25 октября украинские порты покинули шесть судов, они перевозят в общей сложности 224 850 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - информирует СКЦ.

В Испанию отправились два сухогруза - Captain J. Neofotistos (68 тыс т пшеницы) и Zumrut Ana (6,5 тыс т подсолнечного масла), в Нидерланды вышел Kaptan Arif Bayraktar (50 тыс т кукурузы), в Китай - Captain V. Madias (63 650 т кукурузы). В Румынию отправился сухогруз Pearl T (4 тыс т подсолнечного масла), в Грецию - сухогруз Sahin 1 (2,9 тыс т пшеницы).

Кроме того, сухогруз Regius вышел из Украины, чтобы доставить в порты ЕС 30 тыс т рапса.

"По состоянию на 25 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 8 899 048 тонн", - говорится в сообщении.