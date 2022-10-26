Блинкен призвал продлить зерновую сделку

26 окт. 3:30

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на переговорах с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом, что необходимо продлить сделку по экспорту зерна по Черному морю. Об этом сказано в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

На прошедшей в Вашингтоне встрече стороны обсудили предпринимаемые усилия по удовлетворению рекордных потребностей в гуманитарной сфере, вызванных различными проблемами, включая конфликт, изменение климата и пандемию". В документе сказано, что госсекретарь обратил внимание на "гуманитарные потребности Украины" и отметил "необходимость продления черноморской зерновой инициативы", передает ТАСС.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется СКЦ в Стамбуле.