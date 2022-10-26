Ингушетия обзаведется комплексом для круглогодичной ярмарки

26 окт. 5:25

До конца 2023 года в Ингушетии будет создан комплекс для проведения круглогодичных ярмарок, пишет ТАСС.

По словам гендиректора комплекса "Русские ярмарки" в Ингушетии Заура Галаева, комплекс займет 4,5 га на въезде в город Карабулак. "Это территория рядом с федеральной трассой, легкодоступное место, которое является географическим центром нашей республики. После получения разрешения на строительство у нас уйдет на возведение всех необходимых построек ровно год, до конца 2023 года мы намерены открыться", - рассказал Галаев.

Он отметил, что в комплексе будут представлены крупные торговые сети, но 70% участников - местные производители и предприниматели, представители МСП, КФХ.

Подобные проекты на территории СКФО также будут реализованы в ближайшее время в Дагестане и Карачаево-Черкесии, добавила генеральный директор компании "Русские ярмарки" Ирина Дмитриенко.

"Наш ярмарочный комплекс будет мультикультурным, где будут представлены торговые терема, работать аниматоры на постоянной основе, которые будут проводить познавательные, патриотические, культурные мероприятия. Также на территории комплекса будут рестораны, кафе, фудкорт", - сообщила она.