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Власти Армении запретили Маргарите Симоньян въезд в страну

Власти Армении запретили Маргарите Симоньян въезд в страну

Руководство Армении запретило въезд в страну главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", - поведала Симоньян.

Напомним, накануне стало известно, что власти Армении запретили въезд в страну первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину.

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