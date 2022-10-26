Власти Армении запретили Маргарите Симоньян въезд в страну

26 окт. 0:44

Руководство Армении запретило въезд в страну главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", - поведала Симоньян.

Напомним, накануне стало известно, что власти Армении запретили въезд в страну первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину.