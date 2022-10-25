Саудовская Аравия пересмотрит свой подход к отношениям с США

25 окт. 23:50

Саудовская Аравия приняла решение быть мудрее в отношениях с США. Об этом министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман заявил на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative. Таким образом он прокомментировал ухудшение отношений между странами на фоне решения Эр-Рияда снизить добычу нефти в рамках сделки с другими нефтепроизводителями ОПЕК+, несмотря на просьбы США об увеличении добычи.

Саудовский министр отметил, что королевство решило быть более зрелым в этом вопросе.

"Мы как саудовцы придерживаемся этикета, чтобы говорить лицом к лицу и ни к кому не поворачиваться спиной. Наше кредо заключается в том, что Саудовская Аравия - самая безопасная и надежная страна с точки зрения поставок нефти", - цитирует его РИА Новости.

Абдель Азиз бен Салман подчеркнул, что Саудовская Аравия будет надежным поставщиком нефти для всех, кто ее попросит.