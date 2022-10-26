Узбекистан и Турция: отношения на равных

2022 год складывается довольно удачно для Узбекистана: внешнеторговый оборот за девять месяцев вырос на 27,2%, страна признана самой безопасной среди центральноазиатских государств в рейтинге Global Peace Index, США полностью отменили запрет на экспорт узбекского хлопка, а связи с международными партнерами вышли на новый уровень.

Среди наиболее активных партнеров Узбекистана - Турция, взаимопонимание с которой не всегда было на высоком уровне. Несмотря на то, что Турция второй (после Франции) установила дипломатические отношения с новым государством в марте 1992 года, с конца 1990-х годов и вплоть до 2016 года развитие связей в значительной степени остановилось. Сегодня страны - стратегические партнеры, а президенты постоянно поддерживают диалог.

Экономические партнеры

Взяв курс на открытие экономики и либерализацию в 2016 году, Узбекистан привлекает новых инвесторов и бизнес-партнеров. Хотя первое место в торговых отношениях Узбекистана неизменно занимает Россия, за последние годы Турции удалось значительно укрепить свои позиции и стать четвертым торговым партнером страны. Исходя из необходимости укрепления потенциала торговых отношений (на долю Турции приходится всего 6,8% узбекского товарооборота - в три раза меньше, чем на Китай и Россию) в марте этого года страны заключили Соглашение о преференциальной торговле, отменив таможенные пошлины на ряд товаров. Для Турции это важный шаг, поскольку экономические проблемы на фоне высокой инфляции требуют своевременных решений, и сельскохозяйственная продукция по более низким ценам, поступающая из Узбекистана, играет важную роль в ослаблении финансового бремени. Узбекистан, в свою очередь, получает турецкие товары промышленного значения, необходимые для становления индустриального кластера страны.

Для турецких компаний Узбекистан стал одним из важнейших направлений развития. По данным Госкомитета по статистике Узбекистана, в 2021 году Турция оказалась на первом месте по числу бизнес-предприятий, открытых в стране. Турецкие предприниматели вкладывают средства в такие сферы, как промышленность, здравоохранение, торговля и информационные технологи.

Экономика Узбекистана, шестого в мире производителя хлопка, имеет все шансы значительно укрепиться, если проекты по текстильному производству, будут реализованы в партнерстве с Турцией, известным на весь мир производителем текстильной продукции. Создавая совместные предприятия, турецкие партнеры делятся со своими узбекскими коллегами опытом и экспертизой, и узбекская экономика выигрывает от притока иностранных инвестиций.

Турция готова делиться знаниями не только в создании промышленных компаний. 13 октября на двусторонней закрытой встрече в Астане президенты Шавкат Мирзиеев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы участия турецких экспертов в процессе приватизации узбекских предприятий. Учитывая, что приватизация в Турции началась в 1984 году, страна обладает почти 40-летним опытом в сфере перехода к открытой рыночной экономике, к которой сегодня стремится Узбекистан.

Военное сотрудничество

Еще один важный аспект - оборонное и военно-промышленное сотрудничество. В конце марта на встрече в Ташкенте лидеры двух государств договорились выйти на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и подписали расширенное рамочное военное соглашение. Издание Nordic Monitor, в распоряжение которого попала копия соглашения, утверждает, что Узбекистан и Турция договорились об обмене разведданными по активности третьих стран в случае, если они угрожают интересам Ташкента и Анкары. Наличие подобного соглашения также предполагает договоренность о об обмене военным опытом и проведении совместных учений. Первые совместные маневры Узбекистана и Турции были проведены в марте 2021 года на полигоне ”Термез”.

Шавкат Мирзиеев стремится укрепить военный потенциал своей страны, в первую очередь, для противостояния угрозам, исходящим из Афганистана. Анкаре же необходимы новые экспортные рынки для продукции собственного военно-промышленного комплекса. Первые поставки турецких вооружений в Узбекистан были осуществлены в 2019: страна получила 24 бронетранспортера Ejder Yalçın. Сейчас Узбекистан ведет переговоры с компанией Baykar о приобретении зарекомендовавших себя турецких дронов Bayraktar TB2.

Перспективы

Население Узбекистана растет, причем достаточно быстрыми темпами (с 2010 по 2020 год прирост составил 20%), а экономическое развитие, несмотря на значительные успехи последних шести лет, невозможно без активного сотрудничества с международными партнерами. Кроме того, в Узбекистане достаточно остро стоит проблема трудовой миграции (почти 2,5 млн граждан стран работает за рубежом), что говорит о нехватке рабочих мест. Совместные узбекистано-турецкие предприятия могут помочь в решении вопроса.

Турция, в свою очередь, на фоне непростых отношений с Западом, все активнее проявляет себя в Центральной Азии, в том числе в Узбекистане. Стране нужны новые рынки для экспорта продукции и стратегические партнеры для укрепления собственной роли на мировой политической арене. Несмотря на опасения некоторых экспертов и аналитиков в отношении того, что Узбекистан может оказаться в зависимости от Турции (не в последнюю очередь потому, что является тюркоязычной страной), подобный вариант маловероятен. Сегодня Узбекистан и Турция нуждаются друг в друге, поэтому готовы выстраивать отношения на равных.