В Пентагоне отказались назвать дату новых переговоров Остина и Шойгу

25 окт. 23:46

Администрация США не обладает информацией, когда пройдут новые переговоры руководителя Пентагона Ллойда Остина и министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"И хотя у меня нет какой-либо информации, касающейся возможных в будущем разговоров, и я не буду рассуждать на эту тему. Но мы, безусловно, хотим сохранять открытым такой канал связи", - цитирует его ТАСС.

По словам Райдера, эти механизмы поддержания связи очень важны.

Напомним, на прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны РФ Сергей Шойгу провели телефонные переговоры.