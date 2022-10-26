Индия отменяет полторы тысячи законов, принятых во времена правления Британской короны

Министр юстиции Индии Кирен Риджиджу заявил, что на следующей сессии парламента в декабре будут отменены устаревшие законы, тем самым, по его словам, будет выполнено намерение премьер-министра Нарендры Моди освободить граждан страны из лабиринта бесполезных и неуместных законов.

По данным The Guardian, устаревшие законы включают в себя штрафование тех, кто не бьет в барабан, чтобы отбить саранчу или сообщить о деньгах, найденных на улице. В своде законов также есть те, которые приравнивают воздушных змеев к самолетам, поэтому любому, кто хочет запустить таковой, нужна лицензия. Также есть законы, требующие, чтобы автомобильные инспекторы имели "хорошо почищенные" зубы.

"Премьер-министр желает уменьшить бремя соблюдения людьми законов для обеспечения как можно более мирной жизни для людей", - сказал Риджиджу. Правовая система Индии забита более чем 40 миллионами дел, медленно рассматриваемых судами. Устаревшие законы объясняют лишь небольшое количество таких случаев, но правительство хочет избавиться от всего, что может быть способствующим фактором.

Эти законы не затрагивают интересы большинства граждан страны, но иногда их могут использовать в судах. Например, колониальный закон 1867 года предписывает всем владельцам домов отдыха обеспечивать всех прохожих бесплатной питьевой водой. Коррумпированные инспекторы могут ссылаться на этот закон, чтобы заставить владельцев отелей дать взятку.

Поскольку единственный способ отбиться от саранчи - это массово издавать громкие звуки, закон гласит, что любой житель столицы Нью-Дели, который не бьет в барабан в такой ситуации, будет оштрафован. Если кто-то найдет на дороге деньги стоимостью более 10 пенсов, об этом нужно сразу же сообщить "районному сборщику" для того, чтобы избежать штраф.

Однако существует странное исключение. В 1855 году британцы освободили индийское племя санталов от исполнения законов, так как считали их "нецивилизованной расой". Этот закон всё еще в силе.

В 2019 году правительство сообщило, что с 2015 года отменило около тысячи законов, но осталось еще много. Так, правительство не стало отменять закон о подстрекательстве к мятежу 1870 года, введенный, чтобы остановить заговор индийцев с целью свержения британской власти. Более того, по данным Национального бюро регистрации преступлений, с 2014 по 2021 год было возбуждено 475 дел о подстрекательстве к мятежу. Критики утверждают, что законом злоупотребляют, чтобы подавить критику и ограничить свободу слова.

В мае Верховный суд отложил рассмотрение этого закона до его тщательного повторного изучения и приказал правительству не применять его, пока не будет завершен пересмотр. Старший адвокат Верховного суда Санджай Хегде заявил, что в принципе выступает за отмену устаревших законов. "Но мы должны внимательно следить за тем, чтобы с некоторыми законами, направленными на защиту мест поклонений меньшинств, не было тихо покончено в результате всеобщей отмены", - сказал он.