Маск к пятнице планирует закрыть сделку по покупке Twitter

25 окт. 22:57

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намерен закрыть сделку по приобретению компании Twitter к 28 октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Банки, предоставляющие долговое финансирование на сумму $13 млрд, завершили подготовку окончательного кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации.

Ожидается, что во вторник банки получат одну из последних формальностей - уведомление о заимствовании - а наличные будут храниться на депозитном счете в четверг.

Напомним, в апреле 2022 года Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд.