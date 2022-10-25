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Российские студенты помогут Дагестану возродить бренд ковров

Российские студенты помогут Дагестану возродить бренд ковров

Студенты ведущих вузов России посетят Дагестан для создания дагестанского бренда ковров, сообщает пресс-служба АО "Кавказ.РФ".

Экспедиция отправится в горные села для исследования технологий местных мастеров ковроткачества.

"Кавказ.РФ и ВШЭ запустили студенческую экспедицию по разработке бренда дагестанских ковров. Восемь студентов из ведущих вузов Махачкалы, Ростова-на-Дону, Тамбова, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга уже начали культурное погружение. Позади - вводные экскурсии по Махачкале и Дербенту", - сказано в сообщении.

Студенты посетили в Махачкале и Дербенте музей ковра и этно-культурный центр, а также встретились с местной администрацией. "Впереди - самое интересное - работа в полях. Выезды в горные селенья, чтобы знакомиться с технологией ткачества и окрашивания у местных мастеров, погружение в культуру и традиции, символику национальных орнаментов", - добавили в пресс-службе.

По итогам экспедиции участники предложат пути возрождения "некогда знаменитого бренда дагестанских ковров". Поездка в Дагестан является одной из трех пилотных экспедиций на Северный Кавказ в рамках проекта "Открываем Россию заново" от платформы "Россия - страна возможностей".

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