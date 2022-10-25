ВОЗ рассчитывает на усиление роли России в вопросе укрепления здоровья людей

25 окт. 21:57

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что Россию будет играть большую роль в борьбе за укрепление здоровья людей. Об этом на Петербургском международном форуме здоровья заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она напомнила, что в годы холодной войны СССР на какое-то время покинул мировую систему здравоохранения и вернулся через Всемирную ассамблею здравоохранения с инициативой о ликвидации оспы.

"Это был самый большой успех всемирной медицины - ликвидация такого врага, каким был вирус оспы", - цитирует Вуйнович РИА Новости.