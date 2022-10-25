РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Эрдоган и король Британии Карл III обсудили сотрудничество

Эрдоган и король Британии Карл III обсудили сотрудничество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с королем Великобритании Карлом III, сообщает Управление по связям АП Турции.

Стороны обсудили отношения Турции и Великобритании.

Глава турецкого государства выразил уверенность, что отношения между двумя странами, основанные на стратегическом партнерстве и союзничестве, а также тесном сотрудничестве во многих областях, будут динамично развиваться. Также он выразил британскому монарху соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

695 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version