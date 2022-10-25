Махачкалу и Дубай свяжут дополнительные рейсы

25 окт. 21:56

Компания Flydubai с конца октября увеличит количество рейсов между Махачкалой и Дубаем до пяти в неделю.

"В осенне-зимний период из аэропорта Махачкала имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана открываются дополнительные рейсы в Дубай. Регулярные рейсы по этому направлению будет выполнять авиакомпания Flydubai пять раз в неделю", − рассказали в махачкалинском аэропорту.

Рейсы будут выполняться по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boing 737-800.

Время в пути составит 3 часа 30 минут. Вылет из Махачкалы в 03:20, прибытие в Дубай в 07:50. Обратный вылет в 23:50, приземление в Махачкале в 02:20.

Билеты на дополнительные рейсы в Дубай уже поступили в продажу.

Для вылета в Эмираты необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на английском языке, тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до прибытия в ОАЭ, также можно предъявить действующий сертификат вакцинации.