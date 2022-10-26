Yandex Go скоро придет в Нукус, Карши и Ургенч

26 окт. 1:45

Приложение Yandex Go в ближайшие несколько месяцев заработает в Нукусе, Карши и Ургенче, рассказал директор по развитию Yandex Taxi в СНГ Кирилл Свинцов.

"Сервис будет и дальше инвестировать в безопасность. Например, в водительском приложении включена биометрия, а на заказах работает автоматизированная система контроля скорости", - приводит его слова Sputnik Узбекистан.

Свинцов добавил, что Yandex Taxi помогает партнерам отслеживать качество услуг через систему рейтингов и удаленный контроль состояния автомобилей. Компания проводит переговоры с компаниями о запуске программы дополнительного бесплатного страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей в Узбекистане.

Напомним, на сегодня такси на Yandex Go можно заказать в восьми городах республики.