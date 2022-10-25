Самолеты станут во много раз чаще летать в Самарканд

25 окт. 23:55

Самаркандский аэропорт планирует нарастить пассажиропоток за счет введения новых рейсов и увеличения частоты уже существующих, рассказал в рамках конференции Discovering Uzbekistan коммерческий директор компании Air Marakanda Дмитрий Мартыненко.

Он отметил, что авиакомпания Azimuth Airlines будет дважды в неделю летать в Самарканд из Москвы и обратно. S7 Airlines собирается так же часто выполнять рейсы по маршруту "Самарканд-Новосибирск". Uzbekistan Airways будет чаще летать из Самарканда в Стамбул и Москву - до четырех рейсов в неделю. Кроме того, шесть рейсов в неделю будут совершаться по маршруту "Самарканд-Дубай" перевозчиком Flydubai.

Далее, до конца года будут открыты такие новые направления, как Минводы (Azimuth Airlines), Абу Даби (WizzAir), Алматы и Астана (SCAT Airlines). Уже послано коммерческое предложение авиакомпании Somon Air - в нем речь идет о рейсах между Самаркандом, где живет большая таджикская диаспора, с Душанбе.

"Нам очень бы хотелось увеличить количество полетов в Самарканд. Раньше был спрос, но не было инфраструктуры. Сейчас она есть, и мы обязаны привлекать сюда новые авиакомпании и увеличить количество рейсов в 4 раза. Аэропорт Самарканда и созданная здесь инфраструктура заслуживают этого. К тому же в аэропорту действует режим открытого неба, что также должно способствовать развитию его потенциала", - цитирует председателя правления Uzbekistan Airports Рано Джураеву Podrobno.uz.