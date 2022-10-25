В Дагестане перенесли ввод 14 школ и детсадов

25 окт. 22:05

Дагестанское руководство перенесло на будущий, 2023 год сроки ввода в эксплуатацию 14 школ и детских садов, которые строят за счет национальных проектов, информирует пресс-служба министерства строительства региона.

"Сегодня в Дагестане в рамках национальных проектов одновременно строятся 74 объекта образования. Это 45 школ на 21 612 ученических мест и 29 детских садов на 4 910 мест. <…> Вместе с тем, было принято решение перенести сроки завершения строительства 14 объектов на начало 2023 года", - указано в сообщении ведомства.

Глава министерства строительства и ЖКХ региона Артур Сулейманов пояснил, что перенесенные объекты будут открыты 1 сентября 2023 года.