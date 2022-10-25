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Из Ингушетии запустят три авиарейса

Из Ингушетии запустят три авиарейса

Власти Ингушетии намерены в 2023 году запустить три авиарейса из республики в Калугу, Нижневартовск и Ростов-на-Дону, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В следующем году у нас откроются новые авиарейсы в Ростов-на-Дону, Нижневартовск и Калугу", - поделился он.

Далее Калиматов отметил, что в настоящее время проводятся работы по исследованию и экспертизе существующего здания аэровокзального комплекса, для проведения в дальнейшем его реконструкции в соответствии с техническими заданиями.

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