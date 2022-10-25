Министры образования Азербайджана и Грузии провели встречу в Баку

25 окт. 20:58

Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели прибыл с рабочим визитом в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках визита Чхенкели встретился со своим азербайджанским коллегой Эмином Амрулаевым. На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сферах образования и науки и перспективы углубления отношений.

Главы ведомств положительно оценили партнерство Азербайджана и Грузии, предусматривающее обеспечение учебниками в Грузии для азербайджаноязычных школ, а в Азербайджане - грузиноязычных школ.

Кроме того, была дана положительная оценка сотрудничеству Национального центра экзаменов и оценок Грузии и Государственного центра экзаменов Азербайджана. Благодаря их взаимодействию для педагогов азербайджанского языка и литературы в негрузиноязычных школах Грузии разработаны задания для сдачи экзамена по предмету. Следовательно, у педагогов появилась возможность карьерного роста и увеличения зарплаты.

Чхенкели и Амрулаев также поговорили о содействии повышения квалификации педагогов, развитию профнаправления, осуществлению программ по обмену учениками и студентами, передает "Sputnik Грузия".