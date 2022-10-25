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Проезд грузовиков к Керченской переправе ограничат на Кубани

Проезд грузовиков к Керченской переправе ограничат на Кубани

Частичное ограничение проезда грузового транспорта по территории Краснодарского края к паромной переправе через Керченский пролив введут с 27 октября, информирует оперативный штаб Краснодарского края.

"С 27 октября в Краснодарском крае частично ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данное постановление было подписано главой региона Вениамином Кондратьевым. Согласно документу, с 00:00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу.

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