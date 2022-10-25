В Северной Осетии продолжится расселение жителей аварийных домов

25 окт. 20:38

На программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в Северной Осетии дополнительно выделят 67,5 млн рублей, сообщается на портале главы и правительства региона со ссылкой на материалы заседания регионального кабмина.

«Республике оказана дополнительная финансовая поддержка в размере 67,5 миллиона рублей на завершение программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории РСО – Алания“ на 2019−2023 годы. Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ предусмотрены на компенсацию затрат из-за удорожания стройматериалов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего планируется расселить 446 квартир в 43 жилых домах общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров.