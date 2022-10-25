Кубань опровергла эвакуацию школ в Челябинск 

25 окт. 20:16

Руководство Краснодарского края опровергло информацию о якобы ведущейся подготовке эвакуации образовательных учреждений в Челябинск.

Сообщается, что в мессенджерах рассылают письма о якобы подготовке эвакуации образовательных учреждений Кубани в Челябинскую область, но управление региональной безопасности края не готовило и не рассылало такие письма. «Губернатор не раз подчеркивал, что на Кубани сохраняется стабильная обстановка. Никакой эвакуации не планируется", - сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.