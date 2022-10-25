Театр "Астана Балет" представит два балета в Тбилиси

25 окт. 20:11

Труппа театра "Астана Балет" из Казахстана представит на сцене тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили два спектакля, которые пройдут 14 и 15 ноября.

"Старейший театр оперы и балета Тбилиси им. З. Палиашвили принимает нашу труппу в ноябре с программой современных балетов и жемчужины репертуара – "Наследие Великой Степи", - сообщили организаторы тура.

Уточняется, что 14 ноября будет представлен балет казахстанского хореографа, главного балетмейстера театра Мукарам Авахри "Саломея" (Salome) и одноактный балет "A Fuego Lento" ("Медленный огонь") в хореографии Рикардо Амаранте.

На следующий день театральный коллектив покажет программу "Наследие Великой Степи" - национальный дивертисмент, включающий в себя различные хореографические миниатюры хореографов Айгуль Тати и Мукарам Авахри, пишет Sputnik Грузия.