В Грозном в 2022 году отремонтировали почти 50 улиц

25 окт. 19:36

В Грозном в 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали 48 улиц общей протяженностью 46,9 км. Об этом сообщили 25 октября в пресс-службе министерства автомобильных дорог Чечни.

В ведомстве пояснили, что речь идет не только об асфальтировании проезжей части, но и создании максимально комфортной и безопасной среды посредством установки дорожных знаков, светофоров, уличного освещения и обустройства остановок.

В общей сложности на улицах Грозного установили 2126 дорожных знаков, 48 светофоров и создали 152 пешеходных перехода. Благодаря проведенным работам удалось существенно облегчить доступ к социальным учреждениям, добавили в пресс-службе.