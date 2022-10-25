Родственник Пашиняна оправдал закрытие Армении для Затулина

25 окт. 19:11

Родственник премьер-министра Армении Никола Пашиняна Грачья Акопян, комментируя решение о запрете на въезд в Армению первого зампредседателя комитета Государственной думы России по делам СНГ Константина Затулина, заявил о том, что это ограничение целесообразно.

По его словам, если политик из другой страны вмешивается во внутриполитическую жизнь Армении и заявляет о том, что премьер-министр должен уйти в отставку, то закрытие для него возможности попасть в страну – вполне закономерно.

«Насколько мне известно, это было его не единственное заявление. Он неоднократно пытался вмешиваться во внутриполитическую жизнь Армении. Здесь вопрос не в угрозе. Почему мы должны позволять иностранному гражданину, тем более чиновнику, вмешиваться в наши внутренние дела?» - сказал Акопян в беседе с журналистами. Также он отметил, что во фракции этот вопрос не обсуждался.