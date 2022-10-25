Гарибашвили назвал общие цели Грузии и Азербайджана

25 окт. 18:49

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает мирное сотрудничество и благополучие на Южном Кавказе общей целью Грузии и Азербайджана. Об этом он написал в своих социальных сетях после встречи с азербайджанским лидером.

"Наша общая цель - обеспечить дружбу, мирное сотрудничество и благополучие в регионе", - отметил глава грузинского правительства.

Он также обратил внимание на то, что был рад принять у себя президента Азербайджана. "Мы обсудили долгосрочное стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией, его перспективы и огромный потенциал", - поведал Гарибашвили.

Напомним, 24 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с однодневным рабочим визитом в Грузию. В рамках поездки он встретился с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили. Главными темами переговоров стали совместные проекты в торговой, транспортной и энергетической сферах.