Эр-Рияд может стать мировой столицей туристической индустрии

"Эр-Рияд намерен стать столицей мировой туристической индустрии, поскольку Саудовская Аравия неуклонно диверсифицирует свою экономику в соответствии с целями, которые изложены в стратегии "Видение 2030", заявил министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатиб.

По данным Arab News, выступая сегодня на форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде, Аль-Хатиб сказал, что королевство формирует для путешественников впечатляющие направления. "У нас есть видение, мы составили план и вложили все ресурсы, особенно финансовые, для его реализации", - сказал министр, отметив, что после пандемии туристический сектор Саудовской Аравии переживает сильный подъем.

"Мы восстановили около 60% туристического сектора по сравнению с периодом до пандемии. Люди начали путешествовать. В этом году Саудовская Аравия достигла исторического рекорда по числу посетителей, - сказал Аль-Хатиб. - Мы на полпути к выполнению нашего плана, мы добились многих успехов. В ближайшем будущем мы увидим больше направлений, которые поставят Саудовскую Аравию на первое место".

Несмотря на прогноз Всемирного банка о глобальном спаде, Аль-Хатиб отметил, что индустрия туризма не столкнется с какими-либо негативными последствиями, и предсказал, что число туристов, прибывающих в Саудовскую Аравию, взлетит на 300%, а расходы в этом секторе вырастут на 320% к 2030 году.

В рамках Национальной стратегии в области туризма Саудовская Аравия выделила 100 млн долларов на обучение молодых саудовцев работе в этом секторе.

Президент Всемирного совета по путешествиям и туризму Джулия Симпсон похвалила Аль-Хатиба, сказав, что она никогда не видела такого стремления к развитию туристического сектора: "Инвестиции, приверженность, энергия, напористость. После этой замечательной конференции мы проведем здесь саммит 28 ноября".