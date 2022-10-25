Какие продукты спасут от простуды

25 окт. 18:36

Квашеная капуста, яблоки и шиповник помогут организму во время простуды, сообщила российский врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра "МирА", профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. По ее словам, именно эти продукты являются прекрасной профилактикой подобных заболеваний.

"Очень важны для профилактики простудных заболеваний витамин C и D. Издревле в России на зиму квасили капусту. Этот метод заготовки позволяет сохранить высокую дозу витамина C в продукте. Сам процесс квашения и повышенное содержание натриевой соли позволяет справиться с осенней непогодой", - цитирует диетолога Sputnik Грузия

Также она отметила, что другой источник этого витамина — шиповник, который хорошо употреблять в качестве отвара вместо чая. «Он позволит длительно сохранять высокий уровень витамина C и, в отличие от соков, значительно меньше подвергает организм возможности аллергической реакции", - пояснила Кривцова.