Грузия будет развивать инклюзивный туризм

25 окт. 18:27

Президент Грузии заявила о том, что в стране должна быть разработан курс, направленный на формирование инклюзивного туризма – равнодоступного для лиц с ОВЗ и людей с разными потребностями.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на открытии международной конференции "Инклюзивный туризм для социальной включенности и экономического развития" в президентском Дворце Орбелиани.

"Одной из необходимых предпосылок развития инклюзивного туризма является обеспечение физической среды и доступность услуг, направленных на удовлетворение потребностей как можно большего числа людей. И именно в это время важно знать и делиться опытом разных стран", - сказала она.

Зурабишвили также отметила, что инклюзивный туризм способствует развитию экономики страны и туристический бизнес должен работать над тем, чтобы предлагать положительный опыт путешествий людям с разными потребностями.