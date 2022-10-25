Азербайджан: самое недооцененное орнитологами направление Евразии

Во время поездки в Баку гости азербайджанской столицы увидят причудливую современную архитектуру, оживленные базары и крепостные стены исторического центра, но и за чертой города есть на что посмотреть. Кроме того, что в Азербайджане обитает множество диких животных, включая горных козлов, диких кошек и бурых медведей, это также весьма недооцененное направление для бердвотчинга: любители наблюдать за птицами приезжают сюда со всего мира, чтобы лично познакомиться с редкими видами, пишет Forbes.

"Азербайджан обладает невероятным разнообразием сред обитания и видов птиц, - говорит международный эксперт по туризму и наблюдению за птицами из Швеции Томас Аксен Харальдсон. - За пару часов езды от Баку вы доберетесь как до высокогорья Большого Кавказа, так и до пустынных степей, огромных болот, цветущих предгорий и густых лесов. И везде обитают разные виды птиц. В мае за неделю можно увидеть до 230 различных видов, многие из которых крайне сложно встретить где-либо еще", - продолжил он.

Харальдсон назвал Азербайджан удачным местом для наблюдения за видами, уже исчезнувшими в некоторых частях Западной Европы из-за потери среды обитания, в том числе за евразийским удодом и сизоворонкой. Помимо этих видов, в Нахчыване можно встретить монгольского пустынного снегиря и пустынную куропатку, в то время как в Кавказском регионе в целом обитают эндемики, начиная от кавказского тетерева и заканчивая кавказским уларом.

Опытным орнитологам обязательно нужно посетить гору Бешбармаг высотой 382 метра, особенно в осеннее время. Она служит важным пунктом остановки для мигрирующих видов: всего за один день там можно увидеть более 100 тысяч птиц. Это место привлекает посетителей со всего мира, особенно оно популярно у местных орнитологов, многие из которых предлагают туры как для приезжих натуралистов, так и для любителей активного отдыха на природе.

"В Бешбармаге мы наблюдаем в основном водно-болотные виды и перелетных воробьиных, - рассказал Зульфу Фереклы, который проводит туры по наблюдению за птицами в этом районе уже пять лет. - Однако для меня самым интересным остается внезапное появление таких редких видов, как дрофа-красотка и чернокрылый дымчатый коршун".

Это далеко не единственные редкости, встречающиеся в регионе. По словам другого азербайджанского гида Абдина Аббасова, встречался и степной лунь - хищник, который обычно проводит зиму в Южной Азии - и черный аист, в то время как в сезон миграции можно регулярно наблюдать за чирками-трескунками, разнообразными крачками, чайками и трясогузками.

Хотя Бешбармаг остается одним из самых популярных направлений для наблюдения за птицами в Азербайджане, это далеко не единственное место, которое стоит посмотреть во время поездки в страну. Аббасов советует тем, кто хочет пополнить свой список увиденных птиц, посетить такие заповедники, как богатый водно-болотными угодьями Аггельский национальный парк, живописное озеро Аджынохур и государственный Кызылагаджский заповедник с розовыми фламинго.

Фереклы, в свою очередь, особенно ценит свой родной край: "Как парень из Нахчывана, я советую Нахчыван из-за его местного колорита и обитающих там видов птиц. Однако Кавказские горы [в том числе Губинский район], а также Лерикский район на юге страны тоже особенные".