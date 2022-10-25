Главы Минэнерго стран ЕС одобрили совместные закупки газа

25 окт. 17:55

Министры энергетики стран Европейского союза поддержали совместные закупки газа для региона с целью наполнения хранилищ к следующей зиме. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после встречи глав Минэнерго стран Евросоюза в Люксембурге.

"Претворение в жизнь совместных закупок: была сильная поддержка этой идеи среди министров", - цитирует ее РИА Новости.

Симсон пояснила, что речь идет о возможности пополнения при помощи таких закупок хранилищ газа после текущего отопительного сезона.