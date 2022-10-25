Путин сообщил о состоянии безопасности в России

25 окт. 18:00

Россия сталкивается с новыми вызовами, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это касается работы как силового блока, так и гражданской составляющей.

«Это деятельности правоохранительных органов, силового блока, министерства обороны. Но это касается и всей гражданской составляющей», - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ на фоне спецоперации.

Далее российский лидер отметил, что, «если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению». «И именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм как координационный совет", - подчеркнул президент России.