Лавров и генсек ОДКБ обсудили обстановку в зоне ответственности организации

25 окт. 17:53

Во вторник, 25 октября, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ОДКБ.

Главной темой переговоров стала обстановка в зоне ответственности ОДКБ. Стороны также подробно поговорили о текущей деятельности и развитии организации.

Зась рассказал главе российского МИД о подготовке к заседаниям уставных органов ОДКБ и выполнении поручений совета коллективной безопасности.