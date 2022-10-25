В Грузии открывается лаборатория лекарств

25 окт. 17:26

Глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили заявил о том, что в стране скоро открывается собственная лаборатория лекарств, в которой будут следить за качеством медикаментов.

По его словам, организация будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов. Для проверки качества медикаментов Грузии до сих пор приходится обращаться к лабораториям Европы, что связано как с временем, так и с определенными финансовыми затратами.

"Думаю, что до конца года лаборатория уже будет запущена. Медикаменты мы уже будем проверять на месте, и нам не понадобится их куда-то отправлять", - цитирует министра Sputnik Грузия.