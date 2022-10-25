Адыгея повысит уровень газификации региона до 97%

25 окт. 17:05

Уровень газификации Адыгеи в 2025 году должен достигнуть 97% при условии, что все запланированные мероприятия в этом направлении будут выполнены в срок, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Все предпринимаемые в регионе шаги по улучшению газоснабжения, а также соблюдение предполагаемых нами условий по срокам работ позволят к концу 2025 года повысить уровень газификации до 97%. Это ощутимо повлияет на экономическое развитие региона", - сказал он на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совфеде.

Кумпилов уточнил, что к началу 2022 года уровень газификации в регионе достигал 94,6%.