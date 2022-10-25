Пропавших в горах Сочи туристов ищут с воздуха

25 окт. 16:41

Вертолет КА-32 вылетел с базы ЮРПСО МЧС для участия в поисках двух молодых людей, которые 23 октября отправились в однодневный поход и не вернулись.

Вертолет МЧС занимается поисками туристов с воздуха, также он доставил в горно-лесную местность еще одну группу поисковиков. В настоящее время молодых людей ищут непосредственно в русле реки Медовеевки и в ее окрестностях в районе горы Ачишхо, а также в районе села Медовеевки и реки Чвижепсе. Поиски ведут и в районе горы Сапун.

Известно, что оба пропавших - 19-летние россияне, один из них - житель Сочи, другой - Челябинской области.