Депутат раскритиковал грузинских оппозиционеров-радикалов за узость интересов

25 окт. 16:33

Уменьшить уровень поляризации не получится без участия обеих сторон, но радикальные оппозиционеры не могут отказаться от узкопартийных интересов, сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Алуда Гудушаури, комментируя слова пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса.

Американский дипломат ранее заявил, что Вашингтон обеспокоен некоторыми действиями Тбилиси, в том числе приостановкой или отменой некоторых демократических реформ, что отбросило Грузию назад на пути к членству в ЕС, усилило поляризацию в грузинском обществе.

"Ответ простой и четкий: для деполяризации необходима готовность обеих сторон… Объективные международные партнеры очень хорошо увидели, что радикальная часть оппозиции неспособна взять на себя политическую ответственность, отказаться от узкопартийных интересов и хоть раз поставить на первый план интересы страны", - цитирует Гудушаури Sputnik Грузия.

Депутат пояснил, что, судя по цифрам, Грузия по реформам опережает по всем позициям и Украину, и Молдову.

"Почему Нед Прайс критикует нас? Это должны спросить у него", - призвал он.