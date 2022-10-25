В АТОР оценили рост цен на новогодние путевки за границу в 20%

25 окт. 16:24

Туры за границу на Новый год обойдутся россиянам на 20% дороже чем туры на декабрь, предупредила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Традиционно цены на новогодний период вырастают на процентов 20. Примерно такое мы и видим в этом году", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что одно направление стало приятным исключением - Таиланд подешевел по сравнению с прошлым годом на 10%.

"На внутренних направлениях цены пока держатся. Но если пойдет такая динамика спроса, как сейчас - ажиотажа нет, при этом бронирования есть, но нельзя сказать, что Новый год продан, - то стоимость будет снижаться", - считает глава АТОР.

Из внутренних направлений на Новый под популярный курорты Краснодарского края, Санкт-Петербург и Карелия. Из зарубежных - ОАЭ, Египет и Таиланд.