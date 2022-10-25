Азербайджан и Турция вошли в топ-5 импортеров повседневных товаров в Россию

25 окт. 16:17

Азербайджан и Турция вошли в число стран - ключевых импортеров товаров повседневного спроса в российские торговые сети, следует из опроса сетей-членов АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли).

"В текущем году ритейлеры фиксируют заметные изменения в географии поставок. По сводным данным опроса продовольственных и непродовольственных торговых сетей, в пятерку ключевых стран-поставщиков входят: Китай, Узбекистан, Турция, Азербайджан и Южная Корея", - говорится в сообщении на сайте организации.

Годом ранее лидерами списка были Китай, Бангладеш, Италия, Индонезия и Чехия.

Азербайджан поставляет в основном фрукты и овощи, Турция поставляет в основном овощи и фрукты, кофе и какао, бакалею и текстильные изделия.

"Расширение географии поставок стало одной из главных задач для торговой отрасли в этом году, и, несмотря на беспрецедентные вызовы, компании с ними справляются. Благодаря запуску новых логистических коридоров удалось расширить поставки из стран Азии и Ближнего Востока, компенсировав снижение объемов с европейского направления", - пояснил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.